Министры юстиции Армении и Чехии обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Находящийся в Праге с рабочим визитом министр юстиции РА Давид Арутюнян 21 июля встретился с министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства юстиции РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности – взаимной помощи в судебно-правовой области.

Давид Арутюнян посетил пробационную и посредническую службы Чехии, ознакомился с чешским опытом, затем представил работу, проводимую в Минюсте Армении, направленную на становление государственной службы пробации.