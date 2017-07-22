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Министры юстиции Армении и Чехии обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес


Находящийся в  Праге  с рабочим визитом министр юстиции РА  Давид Арутюнян 21 июля  встретился  с министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  юстиции РА, в  ходе  встречи обсуждались вопросы, представляющие  взаимный интерес, в частности – взаимной  помощи в судебно-правовой области.

Давид Арутюнян посетил пробационную и посредническую службы  Чехии, ознакомился  с чешским опытом, затем представил работу, проводимую в  Минюсте Армении, направленную на становление государственной  службы  пробации.



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