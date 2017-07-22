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Мы должны обеспечить в приграничных общинах современное и качественное образование – премьер-министр РА


На совещании, которое  проходило в Дилижане (Тавушская область) под руководством премьер-министра  РА Карена  Карапетяна, обсуждался ход выполнения программ развития  общин и области, проделанная  работа  и предстоящие дела. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА,  губернатор области Овик  Абовян отметил, что в общем ВВП республики доля  области составляет 2.0%. 

По его словам, благодаря  международным и местным организациям, а  также частным инвестициям, строятся тепличные, сушильные и холодильные хозяйства, разбиваются сады, открываются  перерабатывающие  производства. Число таких хозяйств  уже  перевалило за 200, обеспечено более 400 рабочих мест. 

По поручению премьера в  правительство представлено 20 инвестиционных программ на 2 млрд 400 млн драмов. Из них одобрено 12. Как  доложил губернатор, собственные доходы  общин составляют около 921.3 млн др. до конца  года  ожидается их рост – за  счет новых договоров  по вывозу мусора и создания  общинного рынка в Ноемберяне. 

Осенью 2017г. намечается процесс укрупнения в Берде. Во всех 40 общинах области есть своя пятилетняя программа  развития. В первую очередь, отметил премьер,  необходимо привлечь внимание  к  увеличению общинных доходов. У  40 общин области будет пятилетняя программа  развития.  Карен Карапетян привлек  внимание на увеличение  собственных доходов  общин и низкий уровень объемов по вывозу мусора. 

«Тарифы, о которых мы  говорим, не являются  тяжелым или непреодолимым бременем для наших граждан. Здесь неурегулированное  поле. Ни бремени не берете, ни тарифов не утверждаете, не регулируете, а только требуете  финансирования  из республиканского бюджета. А мы просто и ясно говорим, что субсидирование  каждой  общины  будет производиться по следующему принципу: больше давать не самому слабому, а тому, больше работает, кто берет на себя  больше  бремени».

Премьер поручил губернатору поработать с  заинтересованными организациями и в  кратчайший срок представить анализ собственных доходов  каждой  общины и предполагаемых объемов сумм на вывоз мусора. 

Премьеру  было доложено о проделанной  в  области работе в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, а также о проводимой  и намеченной в этих областях работе. Премьер отметил, что согласно расчетам, создание  интенсивного садоводства является перспективным и обещает значительный  рост ВВП.

В области образовательных реформ Карен Карапетян отметил важность качественного образования. «Оптимизация – не самоцель. Мы  просто хотим, чтобы  не было неоправданных, бессмысленных расходов. Безусловно, к  приграничным общинам отношение  будет особое.  Чрезвычайно важно, чтобы лет через 10-15 содержание  подобных совещаний  было иное. В  приграничных районах необходимо обеспечить современное и качественное  образование, чтобы грядущее поколение превосходило нас в  уровне знаний, рационализма, патриотизма и деловой  хватки», - сказал премьер.  

На совещании обсуждались также шаги по развитию крупных общин, по рациональному  использованию имеющегося потенциала, что, по мнению премьера, используется неудовлетворительно.  Карен Карапетян предложил представить в  правительство бизнес-программу  с конкретными расчетами и финансовыми оценками. Относительно активизации бизнес-среды  в  области глава правительства поручил в  кратчайшие  сроки определить проблемы, выделить перспективные направления  развития и разработать политику, которая будет способствовать развитию области в  целом, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни населения.



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