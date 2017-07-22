Мы должны обеспечить в приграничных общинах современное и качественное образование – премьер-министр РА

На совещании, которое проходило в Дилижане (Тавушская область) под руководством премьер-министра РА Карена Карапетяна, обсуждался ход выполнения программ развития общин и области, проделанная работа и предстоящие дела.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, губернатор области Овик Абовян отметил, что в общем ВВП республики доля области составляет 2.0%.

По его словам, благодаря международным и местным организациям, а также частным инвестициям, строятся тепличные, сушильные и холодильные хозяйства, разбиваются сады, открываются перерабатывающие производства. Число таких хозяйств уже перевалило за 200, обеспечено более 400 рабочих мест.

По поручению премьера в правительство представлено 20 инвестиционных программ на 2 млрд 400 млн драмов. Из них одобрено 12. Как доложил губернатор, собственные доходы общин составляют около 921.3 млн др. до конца года ожидается их рост – за счет новых договоров по вывозу мусора и создания общинного рынка в Ноемберяне.

Осенью 2017г. намечается процесс укрупнения в Берде. Во всех 40 общинах области есть своя пятилетняя программа развития. В первую очередь, отметил премьер, необходимо привлечь внимание к увеличению общинных доходов. У 40 общин области будет пятилетняя программа развития. Карен Карапетян привлек внимание на увеличение собственных доходов общин и низкий уровень объемов по вывозу мусора.

«Тарифы, о которых мы говорим, не являются тяжелым или непреодолимым бременем для наших граждан. Здесь неурегулированное поле. Ни бремени не берете, ни тарифов не утверждаете, не регулируете, а только требуете финансирования из республиканского бюджета. А мы просто и ясно говорим, что субсидирование каждой общины будет производиться по следующему принципу: больше давать не самому слабому, а тому, больше работает, кто берет на себя больше бремени».

Премьер поручил губернатору поработать с заинтересованными организациями и в кратчайший срок представить анализ собственных доходов каждой общины и предполагаемых объемов сумм на вывоз мусора.

Премьеру было доложено о проделанной в области работе в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, а также о проводимой и намеченной в этих областях работе. Премьер отметил, что согласно расчетам, создание интенсивного садоводства является перспективным и обещает значительный рост ВВП.

В области образовательных реформ Карен Карапетян отметил важность качественного образования. «Оптимизация – не самоцель. Мы просто хотим, чтобы не было неоправданных, бессмысленных расходов. Безусловно, к приграничным общинам отношение будет особое. Чрезвычайно важно, чтобы лет через 10-15 содержание подобных совещаний было иное. В приграничных районах необходимо обеспечить современное и качественное образование, чтобы грядущее поколение превосходило нас в уровне знаний, рационализма, патриотизма и деловой хватки», - сказал премьер.

На совещании обсуждались также шаги по развитию крупных общин, по рациональному использованию имеющегося потенциала, что, по мнению премьера, используется неудовлетворительно. Карен Карапетян предложил представить в правительство бизнес-программу с конкретными расчетами и финансовыми оценками. Относительно активизации бизнес-среды в области глава правительства поручил в кратчайшие сроки определить проблемы, выделить перспективные направления развития и разработать политику, которая будет способствовать развитию области в целом, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни населения.