Сеул заявил о рекордном росте экономики КНДР за последние 17 лет

Экономика КНДР за 2016 год показала самые высокие за 17 лет темпы роста — на 3,9%, несмотря на действующие в отношении Пхеньяна санкции со стороны международного сообщества, свидетельствуют данные цитируемого агентством Ренхап доклада Центрального банка Южной Кореи (Банк Кореи).

КНДР никогда официально не публикует никакой статистики относительно экономического состояния страны. Все подсчеты Центральным банком и другими научными центрами Южной Кореи ведутся на основании данных, собранных южнокорейской разведкой и другими службами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно подсчетам южнокорейских экономистов, валовый национальный доход (ВНД) КНДР в 2016 году составил 36,4 триллиона вон (около 32,4 миллиарда долларов). ВНД на душу населения достиг 1,46 миллиона вон (около 1,3 тысячи долларов), что, тем не менее, примерно в 22 раза меньше аналогичного показателя в Южной Корее.

Объем торговли КНДР увеличился в 2016 году на 4,7% и составил около 6,55 миллиарда вон (50,83 миллиона долларов). Около 90% от всей внешней торговли КНДР приходится на Китай, а основным товаром являются природные ресурсы. В документе Центрального банка Южной Кореи также отмечается, что рост в отрасли горнодобывающей промышленности КНДР за прошлый год составил 8,4%.