Вице-спикер НС Армении Арпинэ Ованнисян встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом США

21 июля вице-спикер НС, руководитель парламентской группы дружбы Армения – США Арпинэ Ованнисян встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом США в РА Ричардом Миллсом.

Вице-спикер НС подчеркнула важность развития отношений с США, углубления межпарламентских связей и укрепления сотрудничества в различных сферах. Она высоко оценила роль групп дружбы в полноценном использовании потенциала парламентской дипломатии и особо выделила необходимость эффективного сотрудничества парламентариев двух стран, взаимных визитов. Арпинэ Ованнисян оценила последовательные усилия США в укреплении демократических институтов Армении, эффективности борьбы с коррупцией, развитии гражданского общества и проведении реформ.

Ричард Миллс поздравил Арпинэ Ованнисян с избранием вице-спикером НС и руководством группой дружбы Армения – США. Посол высоко оценил ее личный вклад в углубление двусторонних отношений и выразил уверенность, что сотрудничество в законодательном органе будет столь же продуктивным, сколь и в исполнительной власти.

“Дружба и партнерство наших государств прочны и многогранны. Мы надеемся на продолжение взаимодействия с парламентской группой дружбы под Вашим умелым руководством. Вместе мы еще более укрепим парламентские связи между США и Арменией, откроем новые возможности сотрудничества”, - отметил г-н Миллс.

Собеседники обсудили также вопросы дальнейшего сотрудничества групп дружбы двух стран и формирования совместных повесток дня.