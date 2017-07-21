Посольство США в Армении представило порядок предоставление визы по продленным паспортам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в заявлении посольства США в Армении.

Посольство США в Армении предоставляет визу по продленным паспортам, если на этот момент паспорт действителен.Для паспортов старого образца, где ставится печать выезда, необходимо, чтобы она была действительна как минимум до момента возвращения из США. В паспортах нового образца такая печать не ставится, поэтому виза предоставляется в случае наличия действительного паспорта.Кроме того, любой обладатель паспорта с завершившимся сроком действия при наличии действительной визы США может по этой визе и с новым действительным паспортом отправиться в эту страну, если биометрические данные старого и нового паспортов совпадают.