Ереванский бестселлер 4/70: В рейтинговой таблице снова появилась книга Халеда Хосейни «И отозвались горы»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.
В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.
На 2-м месте - новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.
На 3-м месте - книга «Где мой сыр?» - одна из наиболее читаемых в мире книг. Книга рассказывает об изменениях, происходящих в лабиринте, где четверо героев сталкиваются с изменениями, и каждый по-своему проявляет себя, что позволяет нам узнавать самих себя в этих проявлениях. Автор книги – Спенсер Джонсон, написал простую, с первого взгляда, историю, однако в ней есть важная составляющая, которая может изменить наше отношение к изменениям.
На 4-м месте - книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.
На 5-м месте – книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна.
Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.
На 6-м месте - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.
Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.
На 7-м месте - новая книга Гургена Ханджяна «Дай руку, малыш». Роман представляет суть желаемой действительности, умение выживать, которое становится непреодолимым грузом. Прошлое все время зовет, настоящее убивает лучшие воспоминания прошлого. Как поступить: искусственно наслаждаться сладостью прошлого или преодолеть тоску и таким образом преодолеть скуку настоящего? Может, есть третий путь? Роман «Дай руку, малыш» - история человека, заблудившегося во времени и реальности, который, тем не менее, способен победить. Книгу отредактировал Аркменик Никогосян.
На 8-м месте - книга Халеда Хосейни «И отозвались горы». На пыльной дороге, ведущей в Кабул – двое детей, брат и сестра. Это последние часы, которые они проводят вместе. Впоследствие сестра об этом не вспомнит, брат не забудет.
На 9-м месте - «Стамбульский подкидыш» современной турецкой писательницы Элиф Шафак. Эта книга о проблемах современного турецкого общества, в том числе, о психологической травме, связанной с Геноцидом армян. И, конечно, книга вызвала громкий резонанс в этой стране, после ее опубликования начался судебный процесс против автора, обвиняемого по известной 301 статье – «за оскорбление турецкой нации». Пока продолжался этот позорный судебный процесс, книга была запрещена, а когда ее автор был оправдан, снова появилась на прилавках. Неслучайно, книга «Стамбульский подкидыш» вышла в серии «Запрещенные книги» издательства «Антарес».
В романе «Стамбульский подкидыш» автор освещает многочисленные проблемы турецкого социума, в том числе Геноцид армян, комплекс которого так и преодолен психологически этим обществом.
А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю - произведение Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.
Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк»(093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.