Нельзя заставлять людей учить язык, не являющийся для них родным: Путин

Недопустимо заставлять людей учить язык, который не является для них родным. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации", — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Президент отметил, что русский язык — язык государственный, межнационального общения.

"Его (русский язык) ничем заменить нельзя. Он естественный, духовный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать должен каждый. Языки народов России — это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России, изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное", — добавил Путин.