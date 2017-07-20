В Кобулети спасли тонущих граждан Армении

На побережье черноморского курорта Кобулети в Аджарии спасатели вытащили из воды двоих туристов, которые из-за сильных волн не могли выплыть на берег моря. Как передает Арменпресс со ссылкой на «Новости-Грузия», в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили, что туристы, которым была оказана помощь, оказались гражданами Армении.

Сегодня на черноморском побережье зафиксирован шторм в пять баллов.

По данным МВД, в течение этого дня были спасены из воды порядка 100 человек.

«На всех береговых постах установлен красный флаг – это означает, что плавать в море категорически запрещено. Кроме того, все 135 спасателей ходят и лично предупреждают отдыхающих воздерживаться от купания в море», — сообщили в пресс-службе Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.