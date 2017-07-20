Глава МИД Молдовы выразил надежду на расширение армяно-молдавских связей

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андрей Галбур 18-го июля обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Молдовой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в своем послании министр иностранных дел Республики Армения отмечает, что установление дипломатических отношений между Арменией и Молдовой положило начало новым межгосударственным отношениям, основанным на отношениях дружбы народов двух стран, принципах взаимного уважения и конструктивного подхода к выстраиванию взаимовыгодных многоплановых связей.

Министр Налбандян с удовлетворением отмечает наметившуюся в последний период активизацию армяно-молдавского политического диалога, ориентированного на продвижение всего спектра двусторонних отношений, взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, расширение обменов в сфере культуры и науки.

В заключении своего послания министр иностранных дел Республики Армения желает своему коллеге успехов в деятельности, а дружественному народу Молдовы - благополучия и процветания.

В своем послании министр иностранных дел Молдовы отмечает, что за прошедшие четверть века наши страны сумели занять достойное место на мировой политической арене, а также выстроили успешное двустороннее, региональное и многостороннее взаимодействие. Андрей Галбур выражает надежду, что в обозримом будущем, совместными усилиями удастся еще больше углубить и расширить политические, экономические и гуманитарные связи между Республикой Молдова и Республикой Армения.

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы выражает уверенность, что традиционные дружественные отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться и развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших стран и народов.

Андрей Галбур желает Эдварду Налбандяну крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, Республике Армения и всему армянскому народу счастья, благополучия и процветания.