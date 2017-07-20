Германия меняет политику в отношении Турции: Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление министра ИД Зигмара Габриэля

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление министра ИД Зигмара Габриэля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken, ссылаясь на слова пресс-секретаря канцлера.

«Меркель подчеркнула, что предпринять меры против Турции становится неизбежной необходимостью»,- заявил пресс-секретарь канцлера.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль прервал свой отдых и вернулся в Берлин.

«Гермния всегда видел в лице Турции союзника в НАТО и участницу европейской семьи. Однако сейчас Турция отдаляется не только от Европы, но и от ценностей НАТО»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По словам Габриэля, для начала они предпримут шаги в 3 направлениях: никому не советовать делать инвестиции в Турции, предупредить граждан Германии, желающих посетить Турцию, пересмотреть финансирование Турции со стороны ЕС.

«Мы всегда были терпеливы по отношению к Турции, даже когда власти этой страны назвали Германию фашистской. Однако терпение уже иссякает»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

Арест активистов в Турции является попыткой заставить замолчать критикующих власти Турции. Об этом в беседе с журналистами сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль, который после ареста немецкото правозащитника Петера Стейнднера прервал свой отдых и вернулся в Берлин.

«Нашим отношениям с Турьией надо придать новый вектор. Таким образом они далее продолжаться не могут. Политика ответственных лиц Анкары не может оставаться безответной»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, арест немецкото правозащитника Петера Стейнднера был запланированным шагом, действия органов правопорядка Турции были несоразмерны и не соответствуют законам.

«В атмосфере угроз Турция не сможет гарантировать сохранность инвестиций, и в ближайшие несколько недель мы обсудим с коллегами вопрос членства Турции в ЕС»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, заявление-предупреждение гражданам Германии, готовящимся посетить Турцию, станет неизбежным, поскольку «любое лицо, посещающее Турцию, находится под угрозой».

Шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников - Идила Эсера, Озлема Далкырана, Вели Аджуна, Гюнала Куршуна, Али Гарави и Петера Стейднера арестовали, четверых выпустили на свободу. Решение властей Турции об аресте 6 правозащитников является оскорблением в адрес правосудия. Об этом сообщается в заявлении, распространенном международной правозащитной организацией Amnesty International, чьи сотрудники оказались в числе арестованных.

Турецкого посла Али Кемаля Айдына вызвали в МИД Германии, где ему вручили ноту протеста в связи с арестом в Турции немецкого правозащитника Петера Стейднера.

Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер сообщил, что послу ясным языком сказали, что турецкая сторона должна немедленно освободить гражданина Германии правозащитника Петера Стейднера. Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер назвал предъявленные ему обвинения в связях с террористической организацией абсолютно беспочвенными.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль прервал свой отдых и вернулся в Берлин.

Как сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, это решение не является законным, правозащитников преследуют по политическим мотивам. Подобные вещи представляют угрозу для будущего Турции.

«Сегодня мы поняли, что борьба за права человека стала в Турции преступлением. Для Турции и международного сообщества настал момент истины. Мировые лидеры должны прекратить умалчивание и они должны прекратить делать вид, будто ничего не произошло»,- сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, призвав оказать на Турцию давление, чтобы они прекратили свои преследования и отпустили на свободу правозащитников.

17-го июля задержанные давали показания в Палате правосудия в Стамбуле, после чего и было ринято решение о том, что шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестуют, а четверых выпустят на свободу.

Среди арестованных правозащитников - 2 сотрудников Amnesty International: Идил Эсер и Вели Аджун.

Правозащитников обвиняют в участии в «террористической организации».

5-го июля правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле группу правозащитников и активистов. Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.

По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация AmnestyInternational, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.

США выразили глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«После арестов и задержаний правозащитников, журналистов, академиков и активистов мы снова подчеркиваем важность уважения прав человека, что закреплено в Конституции Турции и проистекает из международных обязательств Турции. Как мы уже отмечали неоднократно, ограничения свободы слова разрушают общественные основы демократии. В трудные времена голосов должно быть не меньше, а больше»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель также осудила арест активистов, в том числе, немецкого правозащитника Петера Стейднера, в Турции, призвав немедленно освободить его. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии сделает все, чтобы освободить правозащитника Петера Стейднера. «Все это вызывает крайнюю озабоченность»,- сказала Меркель, назвав «исключительно противоправным» решение об аресте немецкого правозащитника.

МИД Швеции также выразил озабоченность в связи с арестом шестерых правозащитников в Турции. Один из арестованных правозащитников – Али Гарави, является гражданином Швеции. «Генеральное консульство в Стамбуле, посольство Швеции в Анкаре и МИД Швеции занимаются этим вопросом»,- заявила пресс-секретарь МИД Швеции Джессика Гарпвал.