Россия продаст Ираку танки
Россия планирует поставить Ираку до конца 2017 года большую партию танков Т-90С/СК.
Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Вести.ru передавая сообщение журналистам помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожина.
Точное количество танков и сумма контракта не раскрываются, однако ранее сообщалось, что первая партия будет состоять из 73 боевых машин.
Т-90С представляет собой экспортный вариант танка Т-90.
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