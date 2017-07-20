Россия продаст Ираку танки

Россия планирует поставить Ираку до конца 2017 года большую партию танков Т-90С/СК.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Вести.ru передавая сообщение журналистам помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожина.

Точное количество танков и сумма контракта не раскрываются, однако ранее сообщалось, что первая партия будет состоять из 73 боевых машин.

Т-90С представляет собой экспортный вариант танка Т-90.