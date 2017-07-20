16-го августа на международной выставке «Астана-Экспо- 2017» пройдет национальный день Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает первый секретарь посольства Армении в Казахстане Мгер Бадалян. По его словам, будет представлена программа мероприятий, которые продемонстрируют культуру Армении и возможности туризма в нашей стране.

«С 10-го июня здесь активно работает армянский павильон. 9-го июня состоялся визит президента Армении Сержа Саргсяна в Астану, и он присутствовал при открытии павильона. Главный акцент армянского павильона – энергетические возможности Армении в области энергетики будущего»,- сказал первый секретарь посольства Армении в Казахстане Мгер Бадалян.

По его словам, интересующихся энергетическими проектами много, они периодически выходят на контакты, желая ознакомиться с планами Армении в этой отрасли.

Кроме того, здесь периодически представляют видеоматериалы по истории, культуре, экономике, туризму в Армении. Армянский павильон представлен в разделе международной выставки «Астана-Экспо- 2017» в собирательном разделе «Шелковый путь».

Выставка продлится 3 месяца. Закрытие выставки состоится 10-го сентября. В ней участвуют 115 стран и 18 международных организаций.