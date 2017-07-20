Европейские индексы выросли - 19-07-17

МОСКВА, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12452.05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5216.07 пункта, британский FTSE вырос на 0.55% и составил 7430.91 пункта, российский MICEX вырос на 0.21% и составил 1951.89 пункта, а RTSI вырос на 0.55% и составил 1043.13 пункта.