Европейские индексы выросли - 19-07-17
МОСКВА, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12452.05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5216.07 пункта, британский FTSE вырос на 0.55% и составил 7430.91 пункта, российский MICEX вырос на 0.21% и составил 1951.89 пункта, а RTSI вырос на 0.55% и составил 1043.13 пункта.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 09:12 Европейские индексы выросли - 19-07-17
- 09:10 Американские индексы выросли - 19-07-17
- 09:09 Цены на цветные металлы - 19-07-17
- 09:08 Цены на драгоценные металлы снизились - 19-07-17
- 09:07 Цены на нефть выросли - 19-07-17
- 19.07-21:12 Предстоящие на 19 июля мероприятия
- 19.07-21:06 Конгрессмены США присоединились к акции протеста перед посольством Турции в Вашингтоне
- 19.07-20:55 В Арцахе мэр Тарон Маргарян воздал дань уважения памяти жертв Великой Отечественной войны и освободительной борьбы за свободу Арцаха
- 19.07-20:50 Армянский таксист вернул послу Германии потерянный мобильный телефон
- 19.07-20:45 Президент Республики Арцах принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном
- 19.07-20:11 В нужные моменты мы снова покажем эффективность использования нового оружия: Арцрун Ованнисян
- 19.07-19:41 Я счастлив, поскольку мы получили возможность служить родине: Бако Саакян
- 19.07-18:35 Парламент Ирана ратифицировал соглашение о совместной с Арменией эксплуатации таможенных ворот Мегри-Нордуз»
- 19.07-18:07 Предстоящие на 19 июля мероприятия
- 19.07-18:03 Президент Армении направил поздравительное послание Бако Саакяну
- 19.07-17:38 Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-07-17
- 19.07-17:35 Азиатские индексы снизились - 19-07-17
- 19.07-17:22 ЕС выделит €1,5 млн на расследование военных преступлений в Сирии
- 19.07-17:19 Армия Арцаха была и всегда будет в Арцахе: ответ Шармазанова на заявление Чавушоглу
- 19.07-17:03 Контрактный военнослужащий в Арарате получил ранение в результате взрыва мины
- 19.07-17:00 Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями
- 19.07-16:46 Демонтаж ярмарки Фирдуси возобновился
- 19.07-16:37 Делегация мэрии Еревана приняла участие в летнем фестивале Аммана
- 19.07-16:18 Совфед ратифицировал соглашение с Арменией о совместной группировке войск
- 19.07-16:17 Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи
- 19.07-16:17 Находящаяся в Москве делегация во главе с председателем НС РА А.Баблояном встретилась с предствителями армяянской общины
- 19.07-16:08 В Еврокомиссии не опасаются выхода Польши из Евросоюза
- 19.07-15:57 Германия направила Турции ноту протеста: турецкого посла вызвали в МИД Германии
- 19.07-15:52 Детали о состоянии здоровья получившего ножевые ранения психолога Рубена Погосяна: массивная кровопотеря привела к двойному инфаркту миокарда
- 19.07-15:28 Президент: объявление новых санкций против Ирана противоречит логике
- 19.07-15:21 Президент Армении Серж Саргсян посетил Бюраканскую обсерваторию и спротшколу в Аштараке
- 19.07-15:05 Национальное собрание на специальном заседании избрало президентом Арцаха Бако Саакяна
- 19.07-14:59 Китайский легкоатлет обогнал истребитель
- 19.07-14:54 Торговцы с ярмарки Фирдуси открыли свои палатки
- 19.07-14:30 МИД Ирана назвало США реальной угрозой безопасности Ближнего Востока
19:48, 13.07.2017
Просмотрели 2905 раз Члены Европейского парламента призвали Азербайджан прекратить использовать собственный народ в качестве живого щита
17:17, 13.07.2017
Просмотрели 1846 раз В Армении "Яндекс.Такси" будет предоставлять услуги вместе с мировым лидером сферы “Uber”
12:41, 14.07.2017
Просмотрели 1801 раз Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не считает вероятной новую попытку военного переворота в стране
17:09, 13.07.2017
Просмотрели 1790 раз С июля в России будут обслуживаться карты системы ArCa
14:12, 14.07.2017
Просмотрели 1755 раз Цель сбора подписей в Европе – привлечение участия ЕС и прочих европейских структур к жизни народа Арцаха