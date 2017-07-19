Конгрессмены США присоединились к акции протеста перед посольством Турции в Вашингтоне

Представители армянской, курдской и езидской общин США провели акцию протеста перед посольством Турции в Вашингтоне. Как сообщает Арменпресс, в протесте также приняли участие конгрессмены США.

Конгрессмен Джим Макговерн в своем выступлении сказал, что Конституция Турции должна защищать свободу слова и собраний, однако президент Эрдоган объявил чрезвычайную ситуацию и использует ее в качестве оправдания для оказания давления на гражданское общество.

«Все это делается для укрепления его власти. Мы называем это авторитаризмом - четко и конкретно. В Турции нарушаются фундаментальные права и свободы человека. Эрдоган попытался провести здесь ту же тактику, но не смог. Эта тактика не работает в США. Поднимите ваши голоса, и пусть турецкое посольство услышит, что нас невозможно заставить замолчать», - сказал Джим Макговерн.

Конгрессмен Джон Сарбанес заявил, что агрессивные и авторитарные действия Эрдогана не позволяют Турции решать свои проблемы.

«Мы видели насилие и проявления дискриминации, которые совершаются в Турции на государственном уровне против курдов, армян, а также других этнических и религиозных меньшинств. Я никогда не думал, что я буду свидетелем этих авторитарных проявлений здесь, на территории США. Мы имеем право мирно поднять наш голос протеста против этих проявлений», - сказал Сарбейнс.

Протестующие держали плакаты с надписями «Экстрадировать турецких преступников», «Защитить изменение Конституции N1», «Без насилия на территории США», «Свободу Демирташу» и т.д.