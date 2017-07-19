Азиатские индексы снизились - 19-07-17

ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 20020.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1621.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.36% и составил 3230.98 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 26672.16 пункта.