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Армия Арцаха была и всегда будет в Арцахе: ответ Шармазанова на заявление Чавушоглу


Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами коснулся заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о выводе армянских сил из Арцаха (Нагорного Карабаха).

Как сообщает Арменпресс, Шармазанов в этой связи отметил: «Государству, которое открыто поддерживало и поддерживает террористическую политику Азербайджана, нечего делать в вопросе урегулирования конфликта Нагорного Карабаха. Арцахские ВС были и будут в Арцахе по одной простой причине: они должны защищать спокойствие своей священной и свободной родины. Вместе несуразных заявлений Вы лучше освободите Кипр от своего оккупационного присутствия».



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