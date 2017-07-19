Армия Арцаха была и всегда будет в Арцахе: ответ Шармазанова на заявление Чавушоглу

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами коснулся заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о выводе армянских сил из Арцаха (Нагорного Карабаха).

Как сообщает Арменпресс, Шармазанов в этой связи отметил: «Государству, которое открыто поддерживало и поддерживает террористическую политику Азербайджана, нечего делать в вопросе урегулирования конфликта Нагорного Карабаха. Арцахские ВС были и будут в Арцахе по одной простой причине: они должны защищать спокойствие своей священной и свободной родины. Вместе несуразных заявлений Вы лучше освободите Кипр от своего оккупационного присутствия».