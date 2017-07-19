В Бакинском суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, на заседании выступил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин. В своем выступлении он попросил оправдать А.Лапшина. Адвокат заявил, что выдвинутые против его подзащитного обвинения безосновательны: «Мнение эксперта не опирается на надежные доказательства. Поскольку Лапшин в своих статьях не призывал к нарушению территориальной целостности Азербайджана».

Затем последнее слово взял А.Лапшин. В своем выступлении А.Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

Затем судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. После совещания было объявлено о том, что завтра продолжится процесс, на котором будет зачитан приговор.