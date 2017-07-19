Делегация во главе с мэром Еревана Тароном Маргаряном отбыла в Республику Арцах





В рамках визита предусмотрены встречи мэра Тарона Маргаряна с президентом Арцаха Бако Саакяном. В мэрии Степанакерта состоится расширенное заседание, с участием мэров двух городов, в ходе которой будет обсужден ход реализации работ, намеченных программами сотрудничества мэрий Еревана и Степанакерта. В рамках визита в Арцах руководители административных районов Еревана встретятся с руководителями городов-партнеров и регионов Арцаха. 19-го и 20-го июля делегация, возглавляемая мэром Еревана Тароном Маргаряном, с официальным визитом будет находиться в Республике Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.В рамках визита предусмотрены встречи мэра Тарона Маргаряна с президентом Арцаха Бако Саакяном. В мэрии Степанакерта состоится расширенное заседание, с участием мэров двух городов, в ходе которой будет обсужден ход реализации работ, намеченных программами сотрудничества мэрий Еревана и Степанакерта. В рамках визита в Арцах руководители административных районов Еревана встретятся с руководителями городов-партнеров и регионов Арцаха.