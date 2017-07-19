“Арменпресс” – лучшее СМИ года: конкурс “Армянский PR” подвел итоги и назвал победителей

Государственное информационное агентство “Арменпресс” признано лучшим СМИ года: конкурс “Армянский PR” подвел итоги и назвал победителей. Директор ИА “Арменпресс” Арам Ананян получил диплом победителя в номинации “Лучшее СМИ года” и статуэтку. Премию вручил декан факультета журналистики ЕГУ Нагаш Мартиросян.

“Эта премия – результат работы всей команды «Арменпресс». Я благодарю команду, организаторов, членов жюри за высокую оценку”, - сказал Ананян.

Вместе с “Арменпресс” были номинированы также газета “Путешественник” и “Sputnik Армения”.

Армянская PR-премия направлена на развитие и распространение культуры грамотной коммуникации между PR-специалистами, средствами массовой информации и общественностью, а также признана содействовать осуществлению активной роли PR-специалистов в социальных и политических процессах и в жизни общества.

Армянская PR-премия позволяет установить новые стандарты работы ответственных за связи с общественностью, способствует установлению среди них здоровой конкуренции, предлагая им быть более креативными, оригинальными и прогрессивными.

Специальную премию конкурса получил пресс-секретарь премьер-министра Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Артак Бегларян за публичную и грамотную работу. Пресс-секретарем года признан пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Событием года стало паломничество Папы Римского в первую христианскую страну - Армению. Политическим деятелем года признан депутат блока "Елк" Никол Пашинян, а публичным деятелем – премьер-министр Карен Карапетян. Инициативой 2016 года признана гуманитарная премия "Аврора".

Госструктурой года признано МЧС. В номинации “Инновационный PR года” победил центр “Тумо”, в номинации “Культурный PR года” – международный музыкальный фестиваль “Ереванские перспективы”, а в номинации “PR-технология года” - “Армения – моя любовь” (Республиканская партия Армении).