В Армении из предусмотренных по 66 программам 500 млн уже сделано инвестиций на 220 млн долларов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян.

«По положению на 1-е июля из предусмотренных по 66 программам 500 млн уже сделано инвестиций на 220 млн долларов. Было создано 2700 рабочих мест, в частности, в сельском хочйстве, горно-добывающей промышленности, ИТ-отрасли, производстве текстиля и пр.»,- сказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян.

По его словам, в первом квартале 2017 года зарубежные инвестиции составили 40 млн долларов, что на 10 млн долларов больше, чем в прошлом году.

«Инвестиции последовали из Великобритании, Ливана, Кипра, Канады и др.»,- сказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян.

По его словам, по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост непрямых капиталовложений из-за рубежа состовил 40%, дойдя до 516 млн долларов.

«Нашей целью является создание таких экономических условий, которые позволят за короткий период времени существенно увеличить объемы экономической деятельности в Армении»,- заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян, представляя реализуемые по программе правительства на 2017-2022 гг. мероприятия.

По словам замминистра, достичь этого можно лишь в случае, если экономика будет конкурентоспособной, обладающей потенциалом для противостояния внешним вызовам.

О. Азизян отметил, что предприниматели в случае осуществления новых инвестиций, производства и экспорта конкурентоспособной продукции, создания новых рабочих мест окажутся в центре внимания правительства Армении.

«Мы разработаем механизмы, которые станут продуктивным дополнением для реализации данных программ», – подчеркнул он.

Обратившись к реформам, проводимым в сферах экспорта и инвестиций, О. Азизян отметил, что планируется нарастить долю экспорта в ВВП до 42-45%.

«Для достижения данного показателя необходимо удвоить нынешние объемы экспорта. Если в 2016 году объемы экспорта оценивались в 3,5 млрд. долларов, то до 2022 года необходимо довести этот показатель до 6,5-7 млрд. долларов. Это достаточно претенциозный, но, по нашему мнению, вполне реалистичный показатель, для обеспечения которого планируется реализовать четкую программу мероприятий», – подчеркнул замминистра.

В числе важных направлений он также отметил работу по заключению соглашений о свободной торговле с рядом стран, в том числе в рамках ЕАЭС, в частности, речь идет об Иране, Индии, Израиле, где рассматривается возможность организации льготного экспорта либо возможности применения нулевой таможенной ставки при поставках армянской продукции.

О. Азизян также добавил, что на данный момент ведутся активные переговоры с Ираном, и Армения выступает в качестве инициатора.