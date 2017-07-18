Международный фестиваль авторской песни «Парус надежды-2017» объединил на берегах Севана армянских и зарубежных исполнителей

Международный фестиваль авторской песни «Парус надежды-2017», который проходил 14-16-го июля, объединил на берегах Севана армянских и зарубежных исполнителей из РФ, Грузии и Украины. Международный фестиваль авторской песни «Парус надежды» проходит уже 3-й год подряд.

Как передает «Арменпресс», в фестивале приняли участие несколько десятков бардов, в том числе, новые исполнители из числа «Десятки лучших». Прозвучали не только старые, излюбленные песни, но и новые произведения. Заключительный концерт открыл Рубен Ахвердян, представив, в том числе, новую песню; затем последовали исполнения гостей, вручение грамот, благодарностей, символических сувениров. Официальная часть фестиваля завершилась символическим исполнением песни «Парус надежды», вечер был продолжен вокруг ночного костра.

Среди участников международного фестиваля авторской песни «Парус надежды-2017» было множество авторов из различных областей Армении; особо выделились исполнения детей из детских домов Ванадзора и Гюмри, которые получили возможность окунуться в атмосферу культуры и хорошего времяпровождения.

Инициатор – ОО «Сивил арт», отмечает, что цель ежегодного фестиваля – выявление новых имен, предоставление молодым авторам сцены и способствование их творческому росту.