Министр обороны Армении посетил военные посты в Арцахе

Министр обороны Армении Виген Саркисян в рамках взаимного партнерства между вооруженными силами Армении и Арцаха 15 июля отправился в Республику Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в сопровождении министра обороны и высокопоставленных военных чиновников Арцаха Виген Саркисян посетил военные посты, расположенные в северо-восточном направлении арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, ознакомился с ситуацией на границе, условиями жизни солдат и поговорил с ними.

В военной части была проведена консультация, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с осуществлением военной службы и взаимным партнерством вооруженных сил.

В тот же день Виген Саркисян посетил Степанакертский госпиталь. Министр поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, проходящих лечение в больнице, побеседовал с ними и пожелал скорейшего выздоровления.