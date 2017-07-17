Впервые в Арцахе было проведено исследования проблем работодателей, осуществленное сотрудниками Национального института исследований труда и соцвопросов Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Национального института исследований труда и соцвопросов Арман Саркисян. По его словам, были исследованы данные по 423 работодателям в Арцахе.

«Анализ времени основания компаний показывает, что, в среднем, они работают 12.8 лет. 35.7% сотрудников этих компаний имеет высшее образование, 27.7% - среднее или начальное профессиональное образование, 36.6% профессионального образования не имеют. 48% сотрудников этих компаний - женщины»,- сказал директор Национального института исследований труда и соцвопросов Арман Саркисян. По его словам, среди обследованных компаний значительный процент составляли предприятия торговли – оптовой и розничной. Следующие группы - предприятия образования, науки, здравоохранения, соцзащиты, культуры, отдыха.

«Для значительного числа работодателей в Арцахе - 72.3%, рынком сбыта стал только внутренний –Арцах. 14.8% сбывают свою продукцию в Арцахе и Армении, 1.9% - в Армении и зарубежом, 0.6% - зарубежом. Арцахская продукция экспортируется в РФ, США, Францию, Германию, Италию, Иран, Кубу и другие страны. На экспорт идут коньяк, вино, водка, консервы, мясная продукция, ковры, паркет»,- сказал директор Национального института исследований труда и соцвопросов Арман Саркисян.

По его словам,24% работодателей в Арцахе сделали положительные прогнозы, намечая расширение рынков сбыта своей продукции. В общем, за 2014 и 2015 годы они отметили рост числа сотрудников высокими темпами.

Примечательно, что рост числа сотрудников прогнозируется в строительстве, обрабатывающей промышленности, горнодобывающей отрасли, финансовой отрасли, страховании и недвижимости на 2017 и 2018 годы: прогноз темпов роста числа сотрудников 3-11% в год.

По поводу вакансий директор Национального института исследований труда и соцвопросов Арман Саркисян отметил, что это, в основном, места, где требуется среднее профессиональное образование: как в Армении, так и в Арцахе, требуются электрики, плотники, рабочая сила.

Среди проблем проблем работодатели отметили малость потребительского рынка – по социально-экономическим причинам, недостаток доступных кредитов, пр. Как сказал директор Национального института исследований труда и соцвопросов Арман Саркисян, все проблемы были классифицированы, и по ним будут представлены конкретные предложения.