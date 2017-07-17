Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Дзюдоисты Армении завоевали 2 медали на розыгрыше Кубка Европы


В Венгрии завершился розыгрыш Кубка Европы по дзюдо. Как передает «Арменпресс»,  в нем принимала участие и молодежная сборная Армении во главе с главным тренером сборной Ованесом Давтяном.

В весовой категории 55 кг Гаспар Айрапетян завоевал 3-е место, а Эрик Арутюнян – 5-е. В весовой категории 90 кг Григор Саакян завоевал бронзовую медаль.

В соревнованиях принимали участие 388 спортсменов из 33 стран.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации