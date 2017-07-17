ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября

Совет ЕС завершил в понедельник процедуру принятия временных торговых преференций для Украины сроком на три года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД. Решение вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

4 июля эти меры одобрил Европарламент. Автор проекта, польский евродепутат Ярослав Валенса тогда заявил о желании поддержать реформы, которые проводятся на Украине, укрепить малые и средние предприятия и создать условия для роста товарооборота. Он также выразил надежду, что эти средства "укрепят наши отношения и окажут эффективную помощь Украине, будут экономически и политически выгодными для украинского народа",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Принятый документ, в частности, предусматривает введение дополнительных квот, по которым украинские производители смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок. В первую очередь это касается сельхозпроизводителей: