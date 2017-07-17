На одном из перекрестков в административном округе Эребуни произойдет изменение в организации движения транспорта

Дорожная полиция Армении сообщает об очередном изменении в организации движения транспорта на одном из оживленных перекрестков в Ереване во избежание пробок и задержек движения транспортных средств.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полицииАрмении, изменение будет введено с 20-го июля на кольцевом перекрестке 7-й, 20-й и 24-й улиц в административном округе Эребуни.Движение в соответствии с дорожными знаками и разметкой будет организовано таким образом, чтобы преимущество движения имел транспорт, находящийся на участке кольцевого движения: автомобили, въезжающие на кольцевой перекресток с прилегающих улиц должны уступать дорогу транспорту, находящемуся на кольцевом участке.