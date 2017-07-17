Осенью этого года может состояться встреча Алиев-Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» заявил, что предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана была достигнута несколько недель назад – во время визита сопредседатели МГ ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», президент Армении Серж Саргсян сказал:

«Они поинтересовались нашей позицией касательно организации встречи на высшем уровне, мы ответили следующее: мы не связываем особых ожиданий с подобными встречами, поскольку такие встречи предусматривают подготовку. А подготовительная работа предполагает позицию касательно конкретных предложений. Этой работы нет. Но, тем не менее, мы не против какой бы то ни было встречи и всегда готовы к ней. Ожидания от встречи небольшие, и эта встреча может состояться осенью».

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что после апрельской войны в принципиальных позициях армянской стороны изменений нет.

«В принципиальных позициях, по крайней мере, с армянской стороны, изменений я не предполагаю. Что касается уступок – за последние 20 лет мы никоим образом, нигде, ни в какой форме об уступках не говорили. Мы всегда говорили – и сейчас продолжаем говорить, о решении вопроса путем взаимных уступок. Это разные вещи. И я уверен, что если эта проблема не будет решена и в течение еще 20 лет, у армянской стороны не будет желания облегчить ситуацию уступками. Поскольку, это гибельный путь и никогда не сможет решить проблему»,- сказал президент Армении Серж Саргсян .

Говоря о причинах, по которым позиция армянской стороны не претерпела изменений, президент Армении Серж Саргсян разъяснил несколько принципов. «Желание армянской стороны очевидно – это свыше данное право населения НКР на самоопределение, закрепленное в международном праве, и оно должно быть реализовано. Это один важнейший пункт. Второй пункт – у НКР должна быть наземная граница с Арменией. Третий пункт – надежные гарантии безопасности НКР. И эти 20 лет мы говорили только об этих проблемах»,- сказал он.

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что участие НКР в документе, формируемом вокруг этих принципов обязательно.