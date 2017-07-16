Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Артур Абрахам не смог победить чемпиона мира  по версии IBO  Криса Юбенка-младшего


Экс-чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе среди профессионалов Артур Абрахам не смог победить чемпиона мира  по версии IBO  Криса Юбенка-младшего в поединке за чемпионский  пояс.

Как  передает Арменпресс, в  стартовых раундах встречи, состоявшейся в лондонском спортивном комплексе «Уэмбли»,  Абрахам вел «закрытую» игру, однако Крис Юбенк-мл. находил его слабые  места. Абрахам проиграл по очкам – единодушным решением жюри.

Артур Абрахам (Аветик  Абраамян) родился 20 февраля 1980г. в  Ереване. В  Берлине  живет с 2004 года. Кроме  гражданства Армении, с 2005 года имеет и гражданство Германии.



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