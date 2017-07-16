Экс-чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе среди профессионалов Артур Абрахам не смог победить чемпиона мира по версии IBO Криса Юбенка-младшего в поединке за чемпионский пояс.

Как передает Арменпресс, в стартовых раундах встречи, состоявшейся в лондонском спортивном комплексе «Уэмбли», Абрахам вел «закрытую» игру, однако Крис Юбенк-мл. находил его слабые места. Абрахам проиграл по очкам – единодушным решением жюри.

Артур Абрахам (Аветик Абраамян) родился 20 февраля 1980г. в Ереване. В Берлине живет с 2004 года. Кроме гражданства Армении, с 2005 года имеет и гражданство Германии.