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При наличии достаточной суммы из Турции убежать очень легко – Севан Нишанян


Представитель стамбульской  интеллигенции, языковед Севан Нишанян заявил, что на самом деле в  этой  стране очень легко организовать побег – всего лишь нужно иметь достаточно денег. Как  передает Арменпресс,  с ним связалась турецкая Hurriyet.

«Это очень легко организовать. Если дать денег в органах безопасности, спокойно можно сбежать», - сказал Нишанян.  

Он отказался сообщить, где  находится – в  Турции или за ее пределами, и что ждать 48 часов  нет необходимости. «С этой  минуты  меня  можно считать находящимся в  бегах», - сказал он.

В  интервью другим СМИ он не сказал, как  ему удалось сбежать из тюрьмы: «Пока рано говорить, как  это было сделано. Когда   настанет время, я  расскажу об этом во всех деталях».

На вопрос, почему  он решил так  поступить, Нишанян, сидевший  за решеткой  с 2014г., ответил: «Я подумал, что 3,5 лет вполне  хватит, пора вздохнуть свободно. Вот и все. Решил воспользоваться недостатками и выйти с подконтрольной государству территории». 

 

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, сбежал из тюрьмы. Как сообщает Арменпресс, об этом пишут турецкие СМИ.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы открытого режима Фочи и вечером не вернулся туда.

Он написал в Twitter  и  Facebook, что птичка улетела.

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду  в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие  СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому  что он не  раз выступал с публичной  критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна  выступали многие, отмечая, что истинная  причина его ареста состоит в  том, что он лишь осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу  «Неправильная  республика».  

 



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