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Одна из двух раненных в Хургаде армянок находится в реанимации


В результате инцидента  14 июля  в  египетском городе  Хургада ранены  две  гражданки Армении.

В беседе  с Арменпресс пресс-спикер МИД РА  Тигран Балаян отметил, что одна из них находится  в  реанимации.

«Одна из женщин находится  в  реанимации, а  другую выпишут завтра», - сказал Балаян, добавив, что информации о времени их возвращения на  родину  нет. 

Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

 МВД Германии уверяет, что пострадали шестеро, они госпитализированы, их гражданство уточняется.

Известно, что преступник ворвался в  отель со стороны  моря. Он нападал на женщин разных национальностей.  

 



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