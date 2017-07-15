В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя

По меньшей мере 15 человек получили ранения в субботу в тегеранском метро, на одной из станций которого вооруженный ножом преступник напал на священнослужителя



Как сообщает Арменпрес, об этом информирует ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы - городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.



Согласно поступившим сообщениям, подвергшийся нападению священнослужитель госпитализирован. Преступник скончался в больнице.

