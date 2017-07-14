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Преступника в египетском городе Хургада помог обезвредить раненый гражданин Армении


Жизням пострадавших в результате инцидента в египетском городе Хургада двух граждан Армении ничего не грозит. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

«Жизням пострадавших в результате инцидента в Хургаде двух граждан Армении ничего не грозит. Им оказывается медпомощь. Преступник был обезврежен с помощью нашего раненого гражданина», - написал Балаян.

Ранее балаян сообщал, что двое граждан Армении пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада.

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. СМИ сообщают о двух погибших - гражданах Украины.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.



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