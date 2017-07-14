Севан Нишанян сбежал из тюрьмы

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, сбежал из тюрьмы. Как сообщает Арменпресс, об этом пишут турецкие СМИ.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Твиттере и Фейсбуке, что птичка улетела.

Нишанян обвиняется по ст. 216-й УК Турции – «оскорбление религиозных ценностей», за свои слова в адрес пророка Мухаммеда.

В судах Стамбула, Бурсы, Коньи были возбуждены отдельные судебные дела против него по поводу его записей в блоге в 2012 году. Суд Стамбула осудил его на 13,5 месяцев; адвокат Нишаняна опротестовал приговор, после чего все дела были объединены в одно.

В январе 2014 года Нишанян, находящийся в заключении по приговору на срок в 11 лет и 5 месяцев, был арестован по обвинению в «незаконном строительстве» на принадлежащем ему земельном участке. Ранее пресса сообщала о сфабрикованности обвинений, поскольку Нишанян неоднократно выступал с критикой властей.

Севан Нишанян неоднократно выступал в защиту Геноцида армян. В одном из своих докладов Human Rights Watch пишет, что Нишанян преследуется за свои политические взгляды.