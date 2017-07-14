У украинского экс-министра нашли 12 миллиардов долларов

Силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на 12 млрд долларов.

Как сообщает Арменпрес, об этом пишет украинский сайт УНИАН цитируя сообщение министра внутренних дел Украины Арсен Авакова в ходе брифинга.

''Сегодняшнее блокирование этого имущества на сумму 12 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий'', — заявил министр.

Представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Клименко и членам его семьи.