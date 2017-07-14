Армянская община Франции планирует активную работу по признанию Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14-го июля рассказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян. По его словам, планируется расширить число международных деятелей, сгруппировавщихся вокруг Арцаха.

«Как вы уже знаете, община города Алфорвиль подписала соглашение с Бердзором. Это означает, что французский город признал Бердзор в качестве армянского города. Это имеет очень важноее значение. Надо сделать так, чтобы подобных примеров было много. Когда во Франции будет 20-25 городов, которые подпишут соглашения с городами Арцаха, мы сможем сказать, что реально продвинуись в этом деле. Это поможет признанию Арцаха»,- сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян.

По его словам, до сих пор проводилась серьезная работа по созданию во Франции симаптий к Арцаху, которая будет продолжена на уровне политических деятелей, правительства, президента, депутатов и пр.

«У меня есть серьезные связи в различных кругах, и могу сказать, что Турция и Азербайджан не могут обмануть французов. Они прекрасно знают, что творится в Турции, что представляет собой режим Алиева. Режим Алиева не пользуется во Франции популярностью. Все знают, что связи с Турцией и Азербайджаном не могут заходить далеко. Мы должны воспользоваться этой ситуацией к вящему успеху наших начинаний. В этом вопросе нам довольно-таки помогают Эрдоган и Алиев»,- сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян.

По его словам, Франция прекрасно осведомлена о карабахском вопросе. Они знают, что Азербайджан не стремится к миру, а хочет решить вопрос военным путем.

сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян.