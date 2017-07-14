Гасанов все представил в перевернутом отображении: отклик Сенора Асратяна

Пресс-секретарь МО Арцаха Сенор Асратян откликнулся на некоторые заявления мин истра обороны Азербайджана Закира Гасанова, сделанные им во время интервью агентству РИА-Новости. По его словам, если в течение 4-дневной апрельской войны АО Арцаха в очередной раз с честью вышла из навязанной ей конфронтации, то азербайджанская сторона, за исключением незначительных «достижений», в очередной раз оказалась в незавидном положении.

«Арменпресс» представляет комментарий Асратяна полностью по следующему адресу.