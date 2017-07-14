По инициативе индийской стороны 14-го июля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Индии Эдвардом Налбандяном и Шри Акбаром. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В течение беседы министры иностранных дел Армении и Индии обсудили вопросы сотрудничества вокруг договоренностей, достигнутых на встречах высокого уровня в ходе визита вице-президента Индии Хамида Ансари в Ереван, обменялись мыслями по ряду вопросов.

Министры иностранных дел Армении и Индии Эдвард Налбандян и Шри Акбар обсудили также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.