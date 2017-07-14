Президент Армении Серж Саргсян посетил посольство Франции в Армении и направил поздравительное послание Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону

По случаю национального праздника Франции Президент Армении Серж Саргсян сегодня посетил посольство Франции в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу.





Пользуясь случаем визита в очередной раз подчеркнув, что для армянского народа Франция является духовно-близкой страной, а для Армении - надёжным и хорошим партнёром, Президент Саргсян заверил, что Армения продолжит прилагать усилия для непрерывного укрепления двусторонних отношений и дружбы между армянским и французским народами. Президент Республики попросил посла Шарпантье передать его тёплые приветствия Президенту Эммануэлю Макрону.



Президент и посол Франции обсудили возможности расширения и углубления армяно-французских многоплановых отношений в различных отраслях и обоюдно подчеркнули важность тесного взаимодействия также в рамках предстоящего проведения в Армении саммита Франкофонии.



Посол Жан-Франсуа Шарпантье выразил благодарность Президенту Саргсяну за посещение посольства, тёплые поздравления и добрые пожелания.

Серж Саргсян по случаю праздника также направил поздравительное послание Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.





"Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие являются стабильной основой для дальнейшего всестороннего развития и углубления армяно-французского взаимодействия.



Уверен, что совместными усилиями продолжим укреплять объединяющие Армению и Францию связи как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, во благо наших народов.



Армения придаёт большое значение усилиям, предпринимаемым Францией вместе с Россией и США, в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ ради мира и стабильности в нашем регионе.



Высоко ценю помощь Франции в деле сближения Армении с европейской семьёй, а также на международной арене, в том числе налаженное между нашими странами тесное сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии.



Вновь поздравляя с национальным праздником Франции, желаю Вам успехов и всяческих благ, а дружественному народу Франции - дальнейшего прогресса и благоденствия", - сказано в поздравительном послании Президента РА Президенту Франции.