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Шестеро борцов греко-римского стиля из сборной Армении включены в рейтинговую таблицу Международной федерации


Международная федерация по борьбе греко-римского стиля опубликовала свою рейтнинговую таблицу.

Как передает «Арменпресс», в рейтинговую таблицу Международной федерации включены шестеро борцов греко-римского стиля из сборной Армении: Мигран Арутюнян – на 7-м месте, Варшам Боранян – на 19, Арсен Джулфалакян – на 15, Карапет Чалян – на 9, Максим манукян – на 15, Артур Алексанян – на 2, в соответствующих весовых категориях.

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