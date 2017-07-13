СНБ Армении завершила предварительное следствие по делу Самвела Бабаяна

Служба национальной безопасности Армении завершила предварительное следствие по уголовному делу о незаконном приобретении, сохранении и перевозке оружия, а также отмыванию денег, в рамках которого было задержано 7 человек.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, было установлено, что в июле 2016 года гражданин Армении Самвел Бабаян, достоверно узнав, что у проживающих в РФ знакомых есть большая партия вышедших из оборота евро, предпринял меры, чтобы переработать их химическими средствами и сбыть их на территории Армении.

В этих операциях Бабаяну помогали житель Еревана Карен Кочарян, Андраник Кочарян, житель села Бужакан, химик Жора Закарян.

Бабаян в качестве первой партии приобрел 100 купюр номиналом в 50 евро, заплатив за них 2900 долларов. Карен Кочарян организовал перевозку суммы на автобусе посредством жителя Еревана Давида Арутюняна. 20 сентября 2016 года деньги были обнаружены СНБ.

Также стало известно, что пообещал жителю Вагаршапата Санасару Габриеляну 50 тыс долларов за зенитно-ракетный комплекс «Игла». Габриелян незаконно приобрел комплекс посредством жителей Вагаршапата Армена Погосяна и Грачия Маиляна, которые поехали в Грузию и договорились о приобретении комплекса за 38 тыс долларов у жителя села Вагаршапат Р.А, который переехал на проживание в Грузию.

Когда комплекс был перевезен в Армению, Погосян и Габриелян сфотографировали, чтобы показать Бабаяну. Самвел Бабаян пообещал заплатить 50 тыс долларов через несколько дней, а также приказал перевезти оружие в село Нариштар НКР, зарыть его там и передать ему фотографию местонахождения.

22 марта 2017 года Маилян добровольно представил оружие СНБ. В тот же день после ареста Бабриеляна Самвел Бабаян пытался уничтожить фотографии оружия и устранить все следы преступления, однако тоже был арестован.

В рамках уголовного дела было проведено множество экспертиз, более 100 допросов и др.

Всем арестованным лицам предъявлены обвинения.