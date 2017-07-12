Останки числившегося без вести пропавшим более 75 лет армянского сержанта будут перевезены в Армению из Украины

В Киеве 12 июля состоялась церемония передачи останков младшего лейтенанта Сейтрака Агаджаняна, павшего смертью храбрых в 1941 году в боях за город Малин Житомирской области. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом передала пресс-служба Союза армян Украины.

Останки Сейтрака Агаджаняна, числившегося без вести пропавшим более 75 лет, были обнаружены поисковым объединением «Вертикаль» в ходе исследования пойма реки, где проходил во время Второй мировой войны рубеж обороны Киева в 1941 году. При эксгумации тела были обнаружены компас, проржавевший кинжал в кожаных ножнах и два личных опознавательных знака, на которых указаны личные данные Сейрака Арутюновича.

Как выяснилось в ходе дальнейшей поисковой работы, накануне войны младший лейтенант Агаджанян женился на украинке, уроженке и жительницы Ковеля, Гале Жмуйде.

В церемони передачи останков, которая прошла в Национальном военно-историческом музее Украины, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Украине Андраник Манукян, директор Национального военно-исторического музея Украины Владислав Таранец, заместитель Председателя Союза армян Украины Давид Мкртчяна, руководитель поискового объединения «Вертикаль» Владимир Жарко, заместитель начальника Киевского военного лицея им. И.Богуна Петр Потехин.

По словам организаторов, останки Сейтрака Арутюновича будут захоронены на родине в Армении, возле могилы его матери.