Военно-информационная система Армии обороны полностью контролирует ситуацию: Сенор Асратян

Опубликованная сегодня пропагандистской машиной Азербайджана дезинформация о том, что якобы «около 15 военнослужащих Армении были ранены в автокатастрофе», еще раз доказывает несостоятельность и необычную примитивность информационной системы соседней страны. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Фейсбук написал пресс-секретарь министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Сенор Асратян.

«Не обращайте внимания на их глупость», - написал Асратян, добавив, что у азербайджанской пропаганды есть одна задача: максимально распространять поддельные и сфабрикованные материалы в попытке ввести в заблуждение общественность.

«Будьте уверены, что наша военная военно-информационная система полностью контролирует ситуацию», - написал он.