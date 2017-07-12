33 международных НПО призвали президента Франции добиться освобождения политзаключенных в Азербайджане

33 международные неправительственные организации приняли обращение к президенту Франции с призывом оказать содействие освобождению политзаключенных в Азербайджане, сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan.

"Мы настоятельно призываем Вас использовать влияние Вашей администрации и ее рычаги, чтобы помочь обеспечить исполнение постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу активиста оппозиции Илгара Мамедова. Он остается в тюрьме, хотя Евросуд постановил, что он был задержан за критику правительства.

Постоянное неисполнение решения по этому делу властями Азербайджана подрывает доверие к режиму защиты прав человека, установленному Советом Европы, создавая опасный прецедент для всех тех, кто неправомерно подвергается судебному преследованию в Азербайджане", - отмечено в обращении.

B последние годы правительство Азербайджана проводит постоянные репрессии против критических голосов. «Введены законы, серьезно ограничивающие работу НПО, независимые СМИ подвергаются давлению, политическая оппозиция маргинализована, а правозащитники, журналисты и активисты были арестованы, осуждены и заключены в тюрьму по политическим обвинениям.

Хотя некоторые из осужденных были освобождены, новые аресты продолжают иметь место.

Блоггер Мехман Гусейнов, журналист Азиз Оруджев, оппозиционер Гезал Байрамли, журналист Афган Мухтарли - вот имена новых политзаключенных», - говорится в обращении.

Авторы обращения призвали Макрона:

поддержать призыв гражданского общества к Комитету министров Совета Европы передать дело Ильгара Мамедова в ЕСПЧ на основании неисполнения решения в соответствии со статьей 46.4 Европейской конвенции о правах человека;

сделать публичное заявление о важности исполнения решений ЕСПЧ для реализации решения по делу Ильгара Мамедова;

предпринять все возможные меры для освобождения Мехмана Гусейнова, Азиза Оруджева, Гозал Байрамли, Афгана Мухтарлы и всех остальных политзаключенных;

Пригласить представителей гражданского общества Азербайджана на встречу и продемонстрировать им поддержку.