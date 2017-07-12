Александр Арзуманян назначен послом Армении в Дании

Президент Армении Серж Саргсян подписал 12-го июля указ, которым Александр Арзуманян назначается послом Армении в Дании (резиденция в Копенгагене). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президент Армении Серж Саргсян освободил с поста посла Армении в Дании и Норвегии Грачья Агаджаняна.

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Родился 24 декабря 1959 года. в Ереване.



В 1986 году окончил Механико-математический факультет Ереванского государственного университета.



До 1990г. работал инженером-программистом в Ереванском Научно-исследовательском и проектом институте автоматизированных систем по управлению городом (ЕНИИПАСУГ).



С 1988 года принимал участие в Карабахском движении.



1988-1990гг. – руководил информационным центром Армянского общенационального движения, издавал информационные ведомости центра.



1990-1991гг. – помощник Председателя ВС РА.



В 1991 году совместным решением Президиума ВС РА и Совета Министров командирован в США (в целях основания дипломатических представительств РА).



1992-1993гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в США.



1992-1996гг. – Постоянный представитель РА в ООН.



1998г; - Министр иностранных дел РА.



2000-2002гг. – председатель Правления Армянского общенационального движения.



2001-2004гг. – член Армяно-турецкой комисси по примирению (независимая группа С 1988г. принимал участие в Карабахском движении. известных армянских и турецких деятелей). В июле 2002г. по поручению Армяно-турецкой комисси по примирению Нью-Йоркский Международный центр переходной юстиции провел юридический анализ применимости к Геноциду армян Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.



2002г. – работал в неправительственных организациях, занимающихся вопросами прав человека, демократии, регионального сотрудничества.



На президентских выборах 2008 года был начальником центрального предвыборного штаба кандидата в Президенты Левона Тер-Петросяна.



06 мая 2012 года избран депутатом Национального Собрания по пропорциональной избрательной системе от партии “Наследие”.



Женат, имеет одного ребенка.