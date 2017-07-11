В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.
Ранее пресс-служба МИД РА подтвердила, что по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 11.07-23:19 В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
- 11.07-21:32 В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана
- 11.07-21:30 Во Франции раскрыли детали визита Трампа в Париж
- 11.07-21:20 Предстоящие на 12 июля мероприятия
- 11.07-20:40 Отказ Азербайджана в вопросе ереванского офиса ОБСЕ наносит вред организации: МИД Армении
- 11.07-20:37 Пограничное управление ФСБ РФ в Армении проводит тренировку на армяно-иранской границе
- 11.07-20:07 Армения ожидает от международного сообщества более существенных мер для сдерживания Азербайджана
- 11.07-19:48 Армения ратифицирует Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств
- 11.07-19:12 Ваграм Мкртчян назначен заместителем министра образования и науки Армении
- 11.07-18:52 Переговоры – единственный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта: МИД Армении
- 11.07-18:27 Президент Республики Арцах наградил Вика Дарчиняна орденом "Месроп Маштоц"
- 11.07-18:15 Министр иностранных дел Армении встретился с государственным министром по европейским делам Ирландии
- 11.07-17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-07-17
- 11.07-17:26 Азиатские индексы выросли - 11-07-17
- 11.07-17:03 Министр экономического развития и инвестиций Армении принял нового посла Республики Исландия
- 11.07-17:03 Новый посол Исландии вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении
- 11.07-16:56 Горячий июль в Нагорном Карабахе: Сергей Маркедонов о последней эскалации конфликта
- 11.07-16:44 Трамп обвинил демократов в создании помех для нормальной работы его администрации
- 11.07-16:22 Министерство юстиции Армении будет проводить жесткую антикоррупционную политику: замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян
- 11.07-16:19 Китай и США проведут первый раунд экономического диалога 19 июля в Вашингтоне
- 11.07-16:09 Перевернулся микроавтобус рейса Ереван-Анапа: трое пассажиров госпитализированы
- 11.07-15:59 Гражданин сможет по собственному желанию учредить ограничения в отношении собственного имущества: замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян
- 11.07-15:38 Главы МИД Армении и РФ провели встречу в Австрии и обсудили проблематику нагорно- карабахского урегулирования
- 11.07-15:37 Министерство юстиции Армении намерено расширить полномочия нотариусов
- 11.07-15:18 Степанакерт ожидает услышать позицию международного сообщества по поводу встречи Налбандян-Мамедьяров
- 11.07-15:15 Фильм «Сборник бирманских историй» рассказывает о переживаниях поэта Мауна Ауна Пуини
- 11.07-15:13 Утверждены составы групп дружбы НС Армении
- 11.07-15:10 СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что сбила истребитель ВВС Сирии над зоной деэскалации
- 11.07-14:55 Мартин Саргсян награжден Почетной медалью НС Армении
- 11.07-14:52 Переговоры с Великобританией об условиях Brexit могут идти более двух лет
- 11.07-14:36 Reuters: Уоррен Баффетт пожертвовал более $3 млрд на благотворительность
- 11.07-14:22 Теван Погосян не имеет особых ожиданий от встречи глав МИД Армении и Азербайджана
- 11.07-14:20 Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия
- 11.07-14:00 Совет ЕС одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной
- 11.07-13:51 Сотрудничество Армении и Ирана будет способствовать снижению риска бедствий в регионе
14:21, 10.07.2017
Просмотрели 2175 раз Болгарское досье Азербайджана: развязанная посольством Азербайджана атака на Цветану Паскалеву потерпела сокрушительное фиаско
16:48, 05.07.2017
Просмотрели 1975 раз Прячась за спиной собственного населения, Азербайджан грубо нарушает нормы международного права – Левон Мнацаканян
13:46, 08.07.2017
Просмотрели 1888 раз Армия обороны диктует ситуацию на всем протяжении линии соприкосновения
14:40, 05.07.2017
Просмотрели 1765 раз ЦБ выпустил памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского
12:48, 05.07.2017
Просмотрели 1721 раз Президент Бако Саакян подписал законы