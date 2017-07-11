Армения ожидает от международного сообщества более существенных мер для сдерживания Азербайджана

Армения ожидает, что международное сообщество примет более существенные меры для сдерживания Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в ходе неофициального заседания министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«4 июля азербайджанское руководство снова использовало свой народ в качестве живого щита, как это делалось ранее в стиле печально известных террористических организаций, для того, чтобы бомбардировать Нагорный Карабах из тяжелой артиллерии, в том числе ракетных установок.

В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена действовать в порядке самообороны против агрессивных действий азербайджанских войск. Пока Азербайджан не выполняет свои международные обязательства по трехстороннему соглашению о прекращении огня 1994-1995 годов, пока отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге соглашения, особенно в отношении создания механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, которые могут также выступать в качестве превентивной меры, именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», - сказал Налбандян.

По словам министра, эти события еще раз подчеркивают необходимость того, чтобы международное сообщество приняло более ощутимые меры для подавления Азербайджана.

Налбандян напомнил, что в апреле 2016 года Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против Арцаха, которая сопровождалась грубыми нарушениями международного гуманитарного права, зверствами против гражданских лиц, в том числе детей, женщинам и стариков, увечьями, обезглавливанием в стиле ИГИЛ: действиями, которые были осуждены международным сообществом.

», - сказал глава МИД Армении.