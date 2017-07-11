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Военнослужащий АО НКР Вазген Погосян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"


11 июля Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Вазген Погосян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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