Эдвард Налбандян встретится в Брюсселе с Эльмаром Мамедъяровым: официальное подтверждение
11:10, 11 Июль, 2017
При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Армении Эдвард
Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
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