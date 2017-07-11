Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль

Эдвард Налбандян встретится в Брюсселе с Эльмаром Мамедъяровым: официальное подтверждение


При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Армении Эдвард

Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь  МИД Армении Тигран Балаян.

Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации