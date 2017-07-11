В США потерпел крушение военный самолет

В штате Миссисипи разбился американский военно-транспортный самолет С-130, 16 человек погибли, сообщает местный телеканал Mississippi News Now со ссылкой на местные власти.



Как предполагается, самолет взорвался в воздухе на шоссе в округе Лефлор. Обломки были найдены по обеим сторонам проезжей части. По словам полицейских, на борту самолета находились множество боеприпасов, что затрудняет проведение спасательных работ. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Причины катастрофы пока неизвестны.