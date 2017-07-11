10-го июля министры ИД Армении и Швеции Эдвард Налбандян и Маргот Вальстрем обмденялись посланиями по поводу 25-летию установления дипломатических отношений между обеими странами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В своем послании министр ИД Армении Эдвард Налбандян отметил, что между обеими странами установились крепкие, дружественные отношения и эффективное сотрудничество, в частности, политический диалог, сотрудничество в международных организациях, межпарламентские связи и др.

Министр ИД Швеции Маргот Вальстрем в своем послании отметила, что двусторонние отношения развиваются в положительном русле. В Швеции придают важное значение двустороннему расширенному сотрудничеству с Арменией, а также в рамках соглашения о партнерстве, которое будет подписано между Арменией и ЕС.

Министр ИД Швеции Маргот Вальстрем в своем послании отметила, что в обеих странах есть огромый потенциал для углубленного сотрудничества в ряде областей, в частности, по правам человека и основным свободам.